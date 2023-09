PMA prende casal por tráfico de 79 filhotes de papagaio

Equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Batayporã prendeu um casal, moradores do interior de São Paulo, por tráfico de animais silvestres. A prisão ocorreu no último domingo (17), no entroncamento das rodovias MS-141 e MS-473, em Nova Andradina.

O casal estava transportando 79 filhotes de papagaio verdadeiro em uma caixa de madeira. As aves, de vários tamanhos, estavam em uma caixa de madeira artesanal, medindo 1,25 metros de comprimento, por 0,46 metros de largura, por 0,12 metros de altura. A caixa estava coberta com uma capa de tecido, simulando ser o banco traseiro do veículo.

Questionado sobre a origem das aves, o homem disse que as comprou de uma pessoa desconhecida na cidade de Angélica, por R$ 10 mil. Ele levaria os filhotes até a cidade de Presidente Venceslau, em São Paulo, onde receberia R$ 13 mil.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. Eles foram autuados por tráfico de animais silvestres e receberam multa no valor de R$ 395 mil.