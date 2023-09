PMA prende dois homens por crimes ambientais em Águas do Miranda

Dois homens foram presos pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Águas do Miranda, na noite de terça-feira (19), por crimes ambientais. Eles foram flagrados com uma arma de fogo, carne de capivara e pescado acima da cota permitida, com tamanho inferior ao previsto na lei sem origem comprovada.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima sobre homens pescando e efetuando disparos de arma de fogo em uma estrada vicinal. A guarnição da PMA realizou um bloqueio policial na região e abordou um carro com dois ocupantes.

Durante a busca pessoal e veicular, os policiais encontraram duas munições intactas, uma espingarda calibre .22, escondida junto ao motor do carro, um saco com pedaços de carne de capivara e uma caixa de isopor contendo 41 exemplares de pescado, sendo 20 de Chimboré e 21 de Mandi, totalizando 5,5 quilogramas.

Questionados sobre a documentação da arma, os autores alegaram não possuir. Diante dos fatos, eles foram presos por porte ilegal de arma de fogo, caça ilegal e pesca predatória.

Os peixes apreendidos foram doados a uma instituição de caridade da cidade. A arma de fogo e as munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Águas do Miranda.