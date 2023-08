Pobreza e vulnerabilidade diminuem no Estado

Os índices de pobreza e vulnerabilidade reduziram em Mato Grosso do Sul na comparação entre os períodos de 2008-2009 e 2017-2018. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), registraram que 17,5% da população do Estado tem algum grau de pobreza e 69%, vulnerabilidade..

Nesta sexta-feira (25), o IBGE divulgou dados do Índice de Vulnerabilidade Multidimensional não monetário (IVM-NM) e do Índice de Pobreza Multidimensional não monetário (IPM-NM). De zero (0) a 100, a classificação é positiva quanto menor é a taxa. Quanto maior o número, maior é a pobreza e a vulnerabilidade da região.

Índices usam como referência as dimensões:

Moradia e sua qualidade;

Acesso aos serviços de utilidade pública, como saneamento básico, água e eletricidade;

Saúde e alimentação;

Educação;

Acesso aos serviços financeiros e padrão de vida;

Transporte e lazer.

IPM-NM

Para a classificação de pobreza não-monetária, é necessário que o cidadão seja privado de ao menos duas dimensões de qualidade de vida. Dentro da população de MS, em 2017-2018, 17,5% das pessoas tinham algum grau de pobreza. Comparado a 2008-2009, o estado tinha um percentual de 39,6%, queda de 65,8%.

No Estado, o IPM-NM registrado no período de 2017-2018 é de 1,2. Com isso, configura-se na sétima posição do ranking nacional. Na pesquisa anterior, no período 2008-2009, o índice de MS era 4,3.

O Estado com melhor índice de Pobreza Não Monetária é Santa Catarina (0,3), seguido do Paraná (0,6) e São Paulo (0,7). Em último, está o Maranhão (7,7), que tem 58% da população em situação de pobreza.

As dimensões que tiveram melhora de qualidade em Mato Grosso do Sul foram: Moradia (- 5,2%); Acesso aos serviços de utilidade pública (- 0,01%); e Acesso aos serviços financeiros e padrão de vida (- 0,9%).

Já as pioras foram nos quesitos de: Saúde e Alimentação (+ 0,5%); Educação (+ 1,0%); e Transporte e Lazer (+4,8%).



IVM-NM

Já o segundo índice tem o objetivo de classificar a vulnerabilidade. Para isso, basta que uma dimensão de pesquisa seja comprometida.

De acordo com o IBGE, a pobreza é um subgrupo da vulnerabilidade, já que todas as famílias em situação de pobreza se encontram, de alguma maneira, em vulnerabilidade.

MS tem 69% da sua população em algum grau de vulnerabilidade, o nono percentual no ranking nacional. Em 2008-2009, o número registrado era de 86,1%. Desta forma, a redução foi de 19,9%.

Já o IVM-NM registrado foi de 6,7, colocando Estado na oitava posição do ranking. Em 2008-2009 o índice era de 12,6, ou seja, uma queda de 46,8% entre os períodos.