Polícia Civil apreende carga de contrabando avaliada em 2 milhões de reais

A Polícia Civil, por meio do GARRAS, Delegacia Especializada a Roubo a Bancos Assaltos e Sequestros, desarticulou uma quadrilha especializada em contrabando. Operação no domingo (26), apreendeu 15 carros de alto padrão contendo cigarros do Paraguai, venenos e pneus na zona rural de Sidrolândia.

A organização criminosa montou acampamentos nas imediações de Sidrolândia, e após diligências os policiais tiveram êxito em identificar os acampamentos e realizar a apreensão, no âmbito da Operação Hórus. Análise preliminar aponta que os produtos apreendidos têm um valor de R$ 2 milhões. Alguns veículos apreendidos estão com placas adulteradas para evitar identificação. A polícia, até este momento, identificou seis veículos provenientes de furto/roubo.

A quadrilha vem sendo investigada pela polícia há aproximadamente dois meses. “Pelas nossas investigações, é possível que a quadrilha tenha feito uma viagem por semana desde que começou nosso acompanhamento”, afirmou o Delegado Guilherme Scucuglia Cezar.

A investigação policial aponta que a quadrilha era muito bem organizada, contando com “batedores” para dar apoio ao comboio e uma hierarquia muito bem definida e respeitada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os veículos utilizados são preparados para conseguir cumprir uma distância longa no menor tempo possível, por isso os veículos de alto padrão, com uma capacidade de deslocamento muito alta e um compartimento interno grande”, frisou o delegado.

Nenhuma prisão foi feita durante a apreensão.