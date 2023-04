Polícia Civil deflagra duas operações em MS

A Policia Civil desencadeou nesta terça-feira (18), duas grandes operações com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e outros crimes, tanto na capital e interior sul-mato-grossense. Em Campo Grande, organizada pelo Departamento de Polícia Especializada (DPE), acontece a operação, intitulada 'Smoke House I', que tem o objetivo de combater essa atividade criminosa. Já pelo Departamento de Polícia da Capital (DPC) e Departamento de Polícia do Interior (DPI), está sendo realizada a operação '100 dias', tanto em Campo Grande, quanto nas demais cidades do Mato Grosso do Sul.

A primeira ação visa o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 31 residências e estabelecimentos comerciais situados em diversos bairros da cidade, onde há suspeitas de tráfico de drogas. São 32 equipes de policiais civis do DPE e DPC envolvidas.

Em coletiva de imprensa na Academia da Polícia Civil (Acadepol), o delegado geral da polícia civil, Roberto Gurgel de Oliveira Filho falou sobre a situação da operação até o momento.

"Diversos mandados de busca e apreensão foram cumpridos, visando o combate ao tráfico de drogas, incineração de drogas também foram feitas, também tivemos a oportunidade de dar palestras em escolas, ou seja, a Polícia Civil está atuando em vários seguimentos buscando, cada vez mais, proporcionar segurança para a população do estado. Foram mais de 700 policiais envolvidos nessa ação, que é uma ação contínua em Mato Grosso do Sul", afirma.

Na operação 'Smoke House I', os policiais cumpriram 71 mandados de prisão na capital e 41 no intorior do estado, já mandados de busca e apreensão, foram cumpridos 66 no interior e 33 em Campo grande. A ação também contou com 18 pessoas presas, 11 armas retiradas dos criminosos, seis veículos e mais de 400kg de drogas apreendidos.

O nome “Smoke House” faz referência às “bocas de fumo”, que são os pontos fixos de venda de drogas, responsáveis por gerar insegurança e falta de tranquilidade na população. O tráfico de drogas está diretamente relacionado a outros crimes, como roubo, furto, receptação, homicídio, estupro, corrupção de menores e latrocínio.

100 dias

Já a operação 100 dias está sendo realizada por equipes do DPC e DPI, em locais previamente levantados pelo Departamento de Inteligência, nas 7 áreas da capital e também do interior, com ação integrada, com combate a pequenos furtos, furtos de fios, fechamento de bocas de fumos e outros delitos.

A Polícia Civil está determinada a garantir a segurança e a tranquilidade de toda a população. Os resultados das operações serão repassados às 14 horas, em coletiva de imprensa, no auditório da Academia de Polícia Civil (ACADEPOL).