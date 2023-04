Polícia Civil deflagra duas operações para fechar bocas de fumo

A Policia Civil desencadeou nesta terça-feira (18), duas grandes operações com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e outros crimes, tanto na capital e interior sul-mato-grossense. Em Campo Grande, organizada pelo Departamento de Polícia Especializada (DPE), acontece a operação, intitulada “Smoke House I”, que tem o objetivo de combater essa atividade criminosa. Já pelo Departamento de Polícia da Capital (DPC) e Departamento de Polícia do Interior (DPI), está sendo realizada a operação 100 dias, tanto em Campo Grande, quanto nas demais cidades do Mato Grosso do Sul.

A primeira ação visa o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 31 residências e estabelecimentos comerciais situados em diversos bairros da cidade, onde há suspeitas de tráfico de drogas. São 32 equipes de policiais civis do DPE e DPC envolvidas.

“A intenção é reduzir o tráfico de drogas. Nós temos notado um aumento considerável nessa espécie de crime, e por conta disso, foi determinado que esses locais fossem fechados e seus donos fossem presos”, afirmou o Delegado Edilson dos Santos, Diretor do Departamento de Polícia Especializada.

O nome “Smoke House” faz referência às “bocas de fumo”, que são os pontos fixos de venda de drogas, responsáveis por gerar insegurança e falta de tranquilidade na população. O tráfico de drogas está diretamente relacionado a outros crimes, como roubo, furto, receptação, homicídio, estupro, corrupção de menores e latrocínio.

Já a operação 100 dias está sendo realizada por equipes do DPC e DPI, em locais previamente levantados pelo Departamento de Inteligência, nas 7 áreas da capital e também do interior, com ação integrada, com combate a pequenos furtos, furtos de fios, fechamento de bocas de fumos e outros delitos.

*Com informações da Polícia Civil de MS