Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Vale do Ivinhema

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, nesta terça-feira (12), a Operação “Artus”, para combater uma facção criminosa de âmbito nacional, com atuação na região do Vale do Ivinhema.

A ação foi coordenada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) de Nova Andradina para dar cumprimento a 33 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão em mais de oito cidades do estado e uma cidade no Paraná

O grupo, estruturado e com divisão de tarefas, atuava de forma permanente, envolvendo o uso de armas e até mesmo de adolescentes em suas atividades. Além do crime de integrar a organização criminosa, a facção era responsável por diversos delitos. As investigações tiveram início em maio de 2023, quando a Polícia Civil começou a identificar e monitorar os envolvidos.

Aproximadamente 120 policiais e 30 viaturas foram mobilizados para cumprir as ordens judiciais nas cidades alvo, com o apoio das regionais de Bataguassu, Dourados, Fátima do Sul, Navirai, Três Lagoas, além das equipes do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros) e Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira). A ação também contou com o suporte da aeronave Harpia 02, da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo da SEJUSP (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública).

No balanço parcial da operação, divulgado pela Polícia Civil, 28 mandados de prisão foram cumpridos, além dos 30 de busca e apreensão. Houve duas prisões em flagrante por tráfico de drogas; e uma morte.

Um dos investigados, e líder da facção criminosaentrou em confronto com os policiais, vindo a óbito. Na posse do indivíduo, foi apreendido um revólver calibre .38 raspado. O homem possuía extensa ficha criminal, incluindo dois homicídios tentados, três casos de tráfico de drogas, roubo majorado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e dano qualificado.

*Com informações da Polícia Civil



