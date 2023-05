Polícia Civil encontra suspeito de estupro a uma lojista

Quase três semanas após o assalto seguido de estupro a uma lojista no bairro Nova Lima, região norte da Capital, o suspeito pelo crime foi localizado pelos policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A vítima, uma mulher de 55 anos, havia sido surpreendida quando o criminoso entrou no comércio se passando por cliente e a levou para o banheiro.

No dia do crime, chovia muito na cidade e a mulher estava sozinha no comércio. Após cometer o estupro, o bandido deixou a vítima amarrada com a própria blusa. Ele saiu do estabelecimento a pé mas acabou flagrado por câmeras de segurança de algumas residências próximas.

Na semana passada a Polícia Civil divulgou as imagens para que a população ajudasse a localizar o estuprador. Foi a partir de uma denúncia anônima feita aos investigadores que neste início de semana o suspeito foi localizado em casa.

Para surpresa dos policiais, se trata de um adolescente. A mochila e as roupas usadas no dia do crime ainda estavam com o rapaz e foram pistas importantes para a localização dele, segundo os investigadores.

O jovem infrator não foi apreendido porque não houve flagrante nem determinação judicial até o momento. A delegada Maíra Pacheco, titular da Deam, informou que o rapaz admitiu ter cometido a violência sexual mas nao soube explicar a motivação para o crime.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij) e a vítima segue em tratamento psicológico devido ao trauma sofrido.