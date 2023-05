Polícia Civil irá padronizar coleta de dados em cenas de crimes violentos

Foi publicado no Diário Oficial do Estado nessa terça-feira (16), a portaria da Polícia Civil que padroniza as coletas de dados e informações em locais onde aconteceram crimes violentos.

De acordo com o texto, a evolução dos procedimentos de investigação, a evolução tecnológica e as diferentes formas de investigação iniciadas pelos investigadores, surgiu a necessidade da padronização.

Segundo o Delegado-Geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel, a portaria visa melhorar o trabalho da Polícia Civil. “Hoje as coletas são feitas com a expertise de cada policial, mas obviamente, com uma padronização, isso fica mais nivelado em relação as investigações de homicídio”.

Dados coletados pela Ong Sou da Paz, mostra que em 2022, a Polícia Civil de MS foi a segunda melhor polícia elucidando crimes de homicídio no país, com uma taxa de 86% de elucidação. Para o Delegado-Geral, a portaria vai aumentar esse índice. “Nós estamos buscando com essa portaria, melhorar aquilo que já referência nacional na elucidação dos crimes de homicídio. Temos uma taxa superior a policias de primeiro mundo, como os Estados Unidos e Inglaterra”, frisou o delegado.

Será adotado como modelo padrão o Relatório Preliminar de Local de Crime, esse relatório deverá ser preenchido no local do crime e deverá conter a descrição do local e suas nuances, assim como indicar os vestígios e indícios necessários para ajudar na elucidação do ilícito.

“Acreditamos que com maiores informações, maiores coletas de dados no momento em que o crime aconteça, as elucidações dos crimes possam ser ainda maiores”, comentou Roberto Gurgel.