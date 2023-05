Polícia Civil lança cartilha lúdica para crianças

Para informar crianças e adolescentes sobre seus direitos de proteção, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), lançou uma cartilha com orientações sobre os vários tipos de crime praticados contra esta faixa-etária.

O material tem um mascote, a raposa Foxy, que trata do tema com um diálogo lúdico sobre diversas formas de violências, como estupro de vulnerável e maus-tratos. São 14 páginas com uma história em quadrinhos para ensinar as crianças de forma didática.

A delegada da DEPAC, Anne Trevizan, fala sobre a importância de dar voz às crianças e adolecentes, não só no mês do maio laranja, mas durante o ano todo.

"Maio é o mês emblemático, mas a nossa preocupação tem que ser durante o ano todo, cuidando das crianças e adolescentes, ouvindo e dando voz a elas. As pessoas que estão próximas a elas devem também acreditar no que falam e se souber de algum crime que está sendo cometido contra elas, vir à delegacia registrar o boletim de ocorrência. Nós também temos o disque 100, que é uma denuncia anônima, então não seja omisso", alerta a delegada.

Acesse aqui o link da Cartilha.