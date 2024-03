Polícia Civil prende suspeito de matar gestante e bebê em Bela Vista

A Polícia Civil, prendeu preventivamente, na manhã deste domingo (3), o homem, de 35 anos, suspeito de ser o autor do feminicídio que vitimou uma gestante de 35 anos de idade. Conforme a polícia, trata-se de caso de feminicídio qualificado e majorado pelo aborto provocado por terceiro. A prisão foi feita por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) da delegacia de Bela Vista.

Ainda segundo a polícia, a vítima era de Ponta Porã. No dia 3 de fevereiro, ela foi agredida pelo suspeito e tentou registrar boletim de ocorrência contra ele e acionar a Polícia Militar no mesmo dia, mas ele a impediu e foi embora para Bela Vista. No dia 5 do mesmo mês, ela conseguiu registrar a ocorrência, mas não quis solicitar medidas protetivas. Na ocasião ela suspeitava que estava grávida.

Continue Lendo...

No dia 18, o suspeito manteve contato com ela que foi até Bela Vista atrás dele. Na ocasião, a vítima sofreu uma série de agressões e retornou para Ponta Porã lesionada. Os familiares foram até a casa da vitíma, mas ela os atendeu apenas com o portão entreaberto, não os deixando entrar. A irmã ficou preocupada, tentou contato, porém ela não atendeu as ligações e nem respondeu as mensagens.

No dia 20, a irmã voltou novamente à casa dela e conseguiu entrar, encontrando a vítima deitada no sofá reclamando de fortes dores abdominais, ocasião em que foi levada pela irmã até o hospital que constatou o aborto em decorrência das lesões sofridas e um derrame encefálico, sendo encaminhada imediatamente para Dourados.

Já no dia 27, a irmã da vítima procurou a Polícia Civil e registrou o Boletim de Ocorrência e no 28 foi constatado o falecimento da vítima.

* Com informações Polícia Civil