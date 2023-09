Polícia dá dicas para se divertir com segurança

Com o Dia da Independência do Brasil (7) e o ponto facultativo desta sexta-feira (8), muitos aproveitam o feriado para viajar. A polícia Civil, para ajudar os munícipes a evitar furtos em residências, traz uma série de dicas.

Confira:

Mesmo em condomínios e prédios residenciais é necessário manter uma segurança extra, como grupo de segurança orgânica do condomínio, composto pelos moradores;

Nos bairros, vale a pena criar grupos de whatsapp de vizinhos para observarem os arredores, como carros parados por longos períodos, indivíduos suspeitos e reportarem furtos ocorridos na rua ou bairro;

É recomendável investir em aparatos de segurança, especialmente alarmes, cercas elétricas, concertinas e principalmente câmeras de alta definição. Também é importante colocar motores eletrônicos de portão, bem como travas elétricas nos portões de carro e social;

Acostumar-se a manter sempre as portas e janelas trancadas ao sair de casa e durante a noite, não deixar objetos de valor no quintal e pensar em dificultar a vida do delinquente ao máximo;

A maioria dos furtos mediante arrombamento ocorrem pela parte de trás da casa, a exemplo da cozinha. Ter em mente sempre trancá-la e se houver portas intermediárias entre esse cômodo e o restante da casa, também mantê-las trancadas.

Não revele a guarda de grandes valores e joias em sua casa, para ninguém estranho ao núcleo familiar íntimo, sequer para funcionários que gozam de livre acesso aos cômodos.

Avisar aos vizinhos mais próximos, e de sua confiança, que se ausentará e por quanto tempo ficará fora, a fim de que ele possa cuidar a movimentação de sua casa, podendo avisar ao morador ou manter contato com pessoa responsável indicada;

Deixar algum familiar ou amigo com uma chave da casa, para que visite o imóvel eventualmente, para recolher revistas e correspondências, não ficando evidente a ausência de moradores;

Instalar sensores de luminosidade. Deixar a casa com a luz ligada todo o tempo, ainda que a crença diga que é melhor, pois afasta bandidos, acaba por ter efeito contrário, vez que isso chama atenção dos criminosos mais atentos, dando a certeza de que o imóvel está vazio. O ideal é instalar sensores de luminosidade em algumas lâmpadas externas e internas, programadas para acenderem em horários determinados.

Continue Lendo...

*Com informações do Governo do Estado