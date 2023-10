Polícia e Receita Federal cumprem mandados contra contrabando

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (19/10) a “Operação Grade A”, para reprimir a prática dos crimes de descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A ação integrada mobiliza cerca de 350 Policiais Federais e 53 servidores da Receita. Foram cumpridos 70 mandados de Prisão Preventiva e 95 mandados de Busca e Apreensão nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Piauí.

A investigação apura esquema de importação clandestina de eletrônicos procedentes do Paraguai. As mercadorias são adquiridas por vendedores atacadistas e introduzidas irregularmente no mercado brasileiro para posterior revenda.

As diligências apontaram que os eletrônicos eram trazidos ao Brasil por meio de entradas secundárias na fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, armazenados em pontos de apoio na região fronteiriça e, então, transportados para outras regiões do país.

Esse trânsito se dava mediante a atuação de freteiros, responsáveis pela transposição da fronteira e entrega das mercadorias. O transporte até o destino era realizado mediante uso de veículos de pequeno porte - equipados com compartimentos ocultos-, ou caminhões, casos em que os volumes eram acondicionados em meio a cargas lícitas (frios, grãos, etc.).

Estima-se que os grupos investigados tenham internalizado milhões em mercadorias desde o início da pandemia de Covid-19, quando ocorreu o fechamento prolongado das fronteiras entre o Brasil e o Paraguai.

O nome da operação, “Grade A”, é referência aos celulares recondicionados que são importados e negociados com frequência pelos alvos da investigação.

(*Com informações Polícia Federal)