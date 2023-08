Polícia Federal apreende patrimônio milionário de traficante que atuava em comércio de Corumbá

A Polícia Federal em Corumbá conseguiu apreender mais de R$ 4,4 milhões em patrimônio de traficante que atuava a partir da cidade e promovia o comércio ilegal de cocaína. Ele mantinha um comércio na cidade para maquiar suas operações criminosas.

Em operação realizada nesta terça-feira, policiais federais conseguiram cumprir mandados de busca e apreensão e conseguiram identificar 13 veículos, 9 imóveis, 1 motocicleta, 2 embarcações com reboque além de R$ 264.764,00 em espécie, bem como jóias que faziam parte do patrimônio do investigado.

Nos locais vistoriados, ainda foram encontradas 7 armas de fogo, todas apreendidas. Por conta dessas armas, três pessoas ainda foram presas em flagrante porque não tinham autorização para posse do armamento.

Os bens localizados ficarão mantidos sob tutela da Justiça Federal enquanto o inquérito policial é conduzido. Eles podem ser leiloados futuramente.

A Operação Mercator foi desencadeada com o objetivo de combater o tráfico de drogas internacional e a lavagem de dinheiro cometidos por organização criminosa atuante na cidade de Corumbá.

As investigações tiveram início após a apreensão de 275 kg de cocaína no município, ocorrida em maio de 2021. No decorrer das investigações, levantamentos apontaram que o possível líder da organização criminosa seria um comerciante que se utiliza de seu estabelecimento para ocultar dinheiro e bens obtidos pela prática do tráfico internacional de drogas.

Para conseguir alcançar as diferentes operações criminosas, a ação contou com a participação de mais de 40 policiais federais no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Corumbá.

Para conseguir atingir financeiramente a organização criminosa, a Polícia Federal obteve autorização judicial para o bloqueio de ativos financeiros, bens móveis e imóveis dos integrantes do grupo.

"Destaca-se que os investigados já respondem a outros processos na justiça pela prática de tráfico de drogas e de armas. Agora, poderão ser responsabilizados por lavagem de dinheiro e organização criminosa", informou a PF, em nota.