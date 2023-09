Polícia Federal cumpre mandados contra tráfico de drogas em Dourados

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (19), a Operação AKÃ, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região de Dourados. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Dourados e Douradina. Os mandados foram expedidos pela Justiça Estadual Criminal de Dourados.

As investigações recaem sobre um grupo criminoso que enviava grandes quantidades de drogas para grandes cidades da região Sudeste do País. As investigações tiveram início em 2022, com um flagrante de 500 quilos de cocaína sendo transportado em caminhão frigorífico.

A operação foi denominada “AKÔ, que é a tradução da linguagem Guarani do apelido do principal investigado do grupo, conhecido pela alcunha de “Cabeça”.