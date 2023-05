Polícia Federal cumpre mandados em Corumbá contra o tráfico de drogas na região

A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (30) a Operação Malum contra membros de organização criminosa que, além do tráfico de drogas, praticavam outros delitos.

Tudo começou com uma informação da Polícia Militar de Corumbá, que alertou sobre a existência desse grupo criminoso. Eles eram responsáveis pelo armazenamento e envio de drogas, principalmente cocaína, para as capitais dos estados da região Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Mas não parava por aí. Descobriu-se também que essa organização criminosa comercializava armas de fogo e agia dentro de presídios. E para garantir sua impunidade, cometiam uma série de outros crimes, como incêndios em veículos particulares de policiais militares, incêndios em residências de desafetos, além de sequestros e torturas de ex-membros. que atua na região de fronteira

A operação contou com a participação de 46 Policiais Federais, que cumpriram cinco mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão. As ações aconteceram nas cidades de Corumbá e Campo Grande. Esses mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça Estadual de Corumbá.

Os investigados poderão responder por uma série de crimes, como tráfico de drogas, participação em organização criminosa, incêndio, sequestro e comercialização de armas de fogo. A justiça será implacável com esses criminosos.

O nome da operação, Malum, vem do latim e faz referência a algo ou alguém de má qualidade, de conduta danosa. Essa expressão traduz perfeitamente o comportamento dos integrantes dessa organização criminosa que está sendo investigada.