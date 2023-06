Polícia Federal e Senad/Paraguai retiram de circulação mais duas toneladas de drogas

A Polícia Federal e a A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Paraguai (Senad) deflagraram nesta terça-feira (27), a Operação Fronteira Segura VII no Paraguai, que é um desdobramento de investigação da Polícia Federal brasileira que apreendeu quase 2 toneladas de maconha em Ponta Porã/MS, no último dia 17 de junho.

A fase VII da Operação Fronteira Segura desarticulou dois grandes depósitos de drogas no Brasil e no Paraguai, e apreendeu mais de quatro toneladas de maconha.

Esta é mais uma ação de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal do Brasil e a Senad do Paraguai.

A operação de hoje foi resultado de uma ágil troca de informações entre as instituições de ambos os países e permitiu a identificação e localização de outro grande depósito de armazenamento e distribuição da droga na cidade de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, no Paraguai.

No local, os agentes da Senad encontraram outras 2.337 kg de droga (maconha) já embalada, além de outros apetrechos utilizados para a preparação e distribuição do entorpecente.

As Operações Fronteira Segura são uma estratégia de atuação conjunta entre a Polícia Federal e a Senad/Paraguai e têm como objetivo a contínua desarticulação de organizações criminosas transnacionais por meio da atuação célere e da troca de informações entre as forças policiais de ambos os países.

*Com informações de Assessoria