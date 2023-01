Polícia Federal encontra posto de combustível ilegal com mais de mil litros de diesel

Denúncia anônima feita à Polícia Federal em Corumbá indicou o funcionamento de um posto de combustível ilegal na parte alta da cidade. No local, havia 1.360 litros de diesel armazenados de forma irregular e sem nota para informar a origem do produto.

Conforme apurado, o combustível originado da Bolívia seria vendido de forma fracionada em Corumbá. “Ao apurar a situação, constatou-se que, de fato, a casa era utilizada como ponto de venda de diesel contrabandeado. Ainda, o combustível estava sendo guardado de forma precária e com a inobservância da legislação vigente ambiental”, detalhou da Polícia Federal, em nota.

Na residência não havia ninguém e os policiais que fizeram a fiscalização não localizaram quem morava no local. Investigação em curso vai apurar quem comprou o diesel e como ele era vendido. Também vai ser averiguado quem é o proprietário do imóvel utilizado como posto de combustível ilegal. Se for comprovada ligação do dono do imóvel com o contrabando, ele será responsabilizado criminalmente.

Na Bolívia, o litro do diesel para naturais do país custa 3,72 bolivianos, o equivalente a R$ 2,78. Porém, o combustível na nação vizinha é subsidiado e somente quem tem nacionalidade local pode abastecer nesse preço. Moradores de Corumbá, por exemplo, além de caminhoneiros brasileiros vão pagar o valor internacional do combustível, que é de 8,88 bolivianos (cerca de R$ 6,64).

A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá/MS mantém canal de denúncias anônimas através do e-mail uip.cra.ms@pf.gov.br e do telefone 067 9 9202 8240.

O combustível apreendido foi encaminhado para a Receita Federal e depois do inquérito da Polícia Federal instaurado, o diesel é transferido para órgãos públicos que podem utilizá-lo, bem como armazená-lo de forma regular. Nessa lista estão Prefeitura de Corumbá, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, entre outros.