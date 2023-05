Polícia Federal prende homem em flagrante por pornografia infantil

Na manhã desta sexta-feira (26), a Polícia Federal deflagrou a Operação Rede Limpa, em Campo Grande. Um homem foi preso em flagrante por armazenar material de abuso sexual infantil na internet.

Durante as diligências policiais, agentes identificaram arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil armazenados em dispositivos móveis do suspeito.

A Operação Rede Limpa, ação da Polícia Federal no combate ao abuso sexual infantojuvenil, é um compromisso da instituição em proteger as crianças e adolescentes e combater com rigor esse tipo de crime, de acordo com informações da polícia.

*Com informações da Polícia Federal