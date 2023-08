Polícia identifica veículo usado por sequestrador em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas-MS, município a 340 quilômetros da Capital Campo Grande, na divisa com o estado de São Paulo, está à procura de um homem suspeito de sequestrar uma criança de 10 anos de idade na saída de uma escola, na manhã da última segunda-feira (28).

As investigações avançaram a partir de análise de imagens de câmeras de segurança instaladas próximas ao local do crime. A polícia já tem a identificação da placa do veículo utilizado no sequestro da menina.

Acompanhe os detalhes na reportagem de Israel Espíndola, exibida no Jornal CBN Campo Grande nesta quarta-feira (30):