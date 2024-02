Polícia Marítima encontra 20 mil litros de diesel para contrabando pelo rio Paraguai

A Polícia Federal, por meio do Grupo Especial de Polícia Marítima (GEPOM), prendeu dois brasileiros por contrabando de combustível pelo modal fluvial e localizou 20 mil litros de diesel. A fiscalização aconteceu na terça-feira (20), no rio Paraguai. A equipe estava monitorando região próxima ao Porto Geral de Corumbá.

A carga estava em uma chata (embarcação usada para transporte de mercadorias pelo rio), escondida nos porões. Ainda havia um caminhão embarcado e uma outra embarcação de turismo estava próxima. Os homens na chata realizavam o abastecimento, o que chamou a atenção dos policiais federais.

A diligência contou também com a cooperação da Polícia Militar Ambiental e da Marinha do Brasil, em apoio logístico e infrações administrativas. Na ação, os dois homens foram identificados na atividade de contrabando e foram presos em flagrante. Um ainda foi preso também por posse ilegal de arma de fogo. "Estima-se mais de 20 mil litros de combustível diesel apreendido no total (na chata, no caminhão e na embarcação de turismo). Também foram apreendidos veículos, embarcação e equipamentos usados para o abastecimento", divulgou a Polícia Federal.

A carga não tinha documentação que comprovasse a origem. O caso agora vai ser investigado pela Delegacia da Polícia Federal de Corumbá.