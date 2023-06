Polícia Militar Ambiental aborda 1.300 pessoas no feriado de Corpus Christi

Durante o feriado de Corpus Christi, a Polícia Militar Ambiental (PMA) realizou a Operação Corpus Christi, com o objetivo de preservar e proteger a fauna. Durante os dias 8 e 11 de junho, foram realizadas abordagens em 1.355 pessoas, com a vistoria de 835 veículos e o atendimento de 33 ocorrências, resultando na emissão de cinco autos de infração.

Para fortalecer a fiscalização, foram mobilizados 150 policiais militares ambientais e 33 viaturas, em 130 pontos de fiscalização. O feriado é marcado pelo intenso fluxo de veículos nas rodovias e estradas, com muitos aproveitando o período para atividades turísticas nos rios e cidades do Estado. As ações da Operação Corpus Christi visam coibir atividades criminosas e infrações administrativas nesses locais.

As atividades de policiamento ostensivo e preventivo envolveram todas as 27 subunidades subordinadas à PMA, abrangendo todo o território do Estado. Além da intensificação da fiscalização, ao longo da última semana foram realizadas diversas palestras sobre educação ambiental e preservação dos recursos naturais.