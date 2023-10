Polícia Militar prende quadrilha especializada em furto de caminhonetes Hilux

A Polícia Militar de Campo Grande prendeu, na noite de domingo (1º), cinco homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furto de caminhonetes Hilux. Durante a ação, um dos suspeitos morreu em confronto com a polícia.

Segundo informações da polícia, as equipes do Batalhão de Choque foram acionadas para atender a ocorrência de um furto de uma caminhoneta Hilux branca no bairro Chácara Cachoeira. Ao chegarem ao local, os policiais identificaram uma casa que seria utilizada pela quadrilha para trocar as placas das caminhonetes furtadas.

Ao entrarem na casa, os policiais encontraram os cinco suspeitos. No local, também foram encontrados diversos materiais utilizados para cometer os crimes, como placas adulteradas, ferramentas, armas e veículos.

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos relataram que eram da cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e que estavam em Campo Grande há cerca de 15 dias. Eles usavam um aparelho para ligar as caminhonetes e depois as levavam para a cidade de Corumbá, na fronteira com a Bolívia, onde eram vendidas por R$ 30 mil.

Durante a fuga, um dos suspeitos sacou uma arma e apontou para a equipe policial. Os policiais revidaram e atingiram o suspeito, que foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os outros cinco suspeitos foram presos em flagrante. Eles responderão por furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Veículos recuperados

Além da caminhoneta Hilux branca que foi furtada no bairro Chácara Cachoeira, a polícia recuperou outras duas caminhonetes Hilux que haviam sido furtadas em Terenos, na região metropolitana de Campo Grande.

Os veículos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV).