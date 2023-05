PM realiza blitz especial para o dia das mães na capital

Em alusão ao dia das mães, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) realizou uma blitz educativa para presentear as mulheres da capital nesta sexta-feira (12). A blitz especial foi realizada na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua 13 de Maio, as mães que passaram pelo local receberam bombons e cartões com mensagens de carinho da corporação. A ação também contou com cartaz e apresentação da banda de música oficial da PMMS.

No local, a subcomandante do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), Major Gabriela Fernandes realizava a entrega dos chocolates para as mães motoristas. A subcomandante destacou a importância da polícia estar cada dia mais perto da população com ações sociais como essa e falou sobre o trabalho das mulheres no batalhão.

"O pessoal está acostumado com o batalhão atuando pelas ruas no combate à infrações de trânsito, mas hoje estamos aqui realmente festejando e mostrando que estamos em todos os setores da sociedade, seja para combater o crime e defender a população ou para parabenizar por uma data tão especial [..] Na nossa unidade há a mulher motorista, a mulher comandante de viatura, mulher fiscal, eu como subcomandante, então é importante mostrar que a mulher, que também é mãe, está em todas as funções na Polícia Militar", afirma.

Também presente na ação, o comandante do batalhão, tenente-coronel Elcio Almeida destacou o trabalho da polícia Militar de Trânsito em Campo Grande e relatou dados positivos da capital.

"Nós não saímos para a rua para mutar e nem para recolher o veículo de ninguém, a nossa intenção é realizar ações para salvar vidas e evitar acidentes de trânsito [...] E a notícia boa é que, no mês de abril relativo à março, nós tivemos mais de 50% de redução do número de mortes no trânsito de Campo Grande e, no mês de maio até agora, o número de mortes também está baixo. Isso significa que o nosso trabalho está gerando resultados e vamos continuar mantendo esses números e até reduzindo", conta o comandante do BPMTran.

Confira a reportagem feita no local, com imagens: