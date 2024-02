Polícia Militar Rodoviária registra redução de acidentes no Carnaval

Com quase 6 mil abordagens, a Polícia Militar Rodoviária do Mato Grosso do Sul apresentou o balanço da "Operação Carnaval 2024" nas estradas estaduais. Durante o período de 09 a 14 de fevereiro, o policiamento foi intensificado em todas as áreas do estado, com especial atenção às rodovias que conduzem a municípios e regiões de alto fluxo turístico, como Bonito, Paranaíba, Ponta Porã, Distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros. Essa medida contribuiu para reforçar a sensação de segurança dos viajantes durante o carnaval.

Ao longo da operação, foram contabilizados 8 acidentes. Houve também uma redução de 22% em comparação com o ano anterior, onde o número de pessoas feridas diminuiu de 9 para 7. Infelizmente, houve um óbito, mantendo-se o mesmo índice registrado no ano anterior.

No total, 5.869 pessoas e 4.283 veículos foram abordados. Dentre as ações realizadas, destacam-se 3 conduções à delegacia, a prisão de um indivíduo foragido da justiça, a detenção de uma pessoa por dirigir sob influência de álcool, a recuperação de três veículos roubados em outros estados, e a apreensão de 191 kg de maconha, 2 kg de skunk, 92 kg de folha de coca e 1.000 pacotes de cigarros contrabandeados, totalizando um prejuízo estimado em R$ 895.000,00 para o crime.

As principais infrações de trânsito flagradas durante a fiscalização incluem o licenciamento vencido de veículos, falta de uso do cinto de segurança, defeitos no sistema de iluminação ou lâmpadas queimadas, ausência da luz baixa dos faróis, e condução de veículos em estado precário, comprometendo a segurança. No total, foram autuadas 864 infrações de trânsito.

*Com informações do Governo de MS