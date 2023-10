Polícia mobiliza equipes para prender procurados em seis bairros de Corumbá

A Polícia Civil de Corumbá, em ação conjunta com a Polícia Penal, desencadeou operação para cumprimento de andados de prisão contra procurados por crimes de tráfico, roubo e receptação.

No total, foram presos seis homens, com idades entre 33 e 52 anos. Os mandados foram expedidos pelo Poder judiciário. Todos os homens têm condenações que variam entre 5 anos e 12 anos e 8 meses de reclusão, com determinação para cumprir as penas em regime fechado, porém seguiam nas ruas.

As prisões foram realizadas nos bairros Centro América, Borrowski, Piúva, Pe. Ernesto Sassida e Centro, todos em Corumbá.

Após receberem voz de prisão, os condenados foram conduzidos até a 1ª Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça. Eles foram encaminhados para o presídio de Corumbá nesta quinta-feira (5). As prisões deles foram na quarta-feira (4).

A Polícia Civil divulgou que as prisões foram possíveis por conta do trabalho de cooperação com outras instituções de segurança pública.

As pessoas podem registrar denúncias para a Polícia Civil de Corumbá pelo telefone/whatsapp (67) 3234-7111.