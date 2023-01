Polícia paraguaia captura suspeitos de sequestro na fronteira

O Departamento Anti-Sequestro da Polícia Nacional prendeu, nesta quarta-feira (4), várias pessoas em Capitán Bado, departamento de Amambay, por suspeita de participação em um sequestro.

Em duas incursões a equipe prendeu várias pessoas, que teriam participado do sequestro de Aníbal Vera, 43 anos, e um adolescente de 16 anos, ocorrido na Fazenda Ñu Vera, da colônia Pakola.

Os detidos foram identificados como Julio César Torres, Pablo López Policarpo, Renata López Insfrán, Elizabeth Cristaldo, Wilquer Benítez e Francisco Quiñónez. Os investigadores apreenderam treze aparelhos celulares, sete porta-chips, dois automóveis e uma arma de fogo tipo fuzil.

O comissário Nimio Cardozo, chefe de Anti-sequestro da Polícia Nacional, disse que o grupo tático do Departamento, apoiado por comandos da Força-Tarefa Conjunta (FTC) e pessoal das Investigações de Amambay, entrou em uma área de floresta, no bairro de Pakola - onde havia um acampamento - prendeu duas pessoas e apreendeu dois celulares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, ele informou que ao verificar os aparelhos telefônicos foi confirmado que eles foram usados para a negociação da libertação e pagamento do resgate de 400 milhões de Guaranis.

Ainda segundo o comissário, os acusados teriam se mudado para a área urbana de Capitán Bado e invadiram uma casa na qual foram apreendidos 11 telefones celulares, os sete titulares de cartão SIM e dois carros.

"Analisando todas essas evidências, descobrimos que os cartões SIM usados na negociação do sequestro estavam naquele local", acrescentou o comissário.

Ele comentou que o "cérebro da organização", que já está totalmente identificado neste momento, esteve naquele endereço na manhã desta quarta-feira.

O comissário anunciou que está realizando uma terceira operação em um distrito próximo para continuar procurando evidências do caso. Existem ainda vários foragidos que já foram totalmente identificados.

Os detidos e os materiais apreendidos estão a cargo do Ministério Público.

Aproximadamente dez pessoas interceptaram o caminhão em que viajavam as vítimas em dezembro passado, nas proximidades da fazenda La Yeya, na fronteira entre os departamentos de San Pedro e Amambay.

Os sequestradores teriam negociado rapidamente com os familiares do celular de um dos sequestrados e por volta do meio-dia teriam obtido o pagamento, pelo que foram liberados.