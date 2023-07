Polícia prende uma pessoa suspeita de envolvimento em morte de jogador

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) confirmou a prisão de uma pessoa suspeita de envolvimento na morte do jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny Pedrosa.

Nesta segunda-feira (03), parte do corpo do jovem foi encontrada no Rio Iguatemi, em Sete Quedas. A identificação foi possível através de uma tatuagem da vítima.

Os familiares relataram à polícia que, no dia 24 de junho, Hugo foi a uma festa e não voltou para casa. Os parentes demoram dois dias para comunicar o desaparecimento, porque acreditavam que ele estivesse com a namorada.

O caso, que inicialmente foi registrado como Desaparecimento de Pessoa, será alterado para Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver. Foram ouvidas diversas pessoas e produzida investigação que levou ao possível local da ocultação do cadáver.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os Bombeiros seguem com as buscas. Além da prisão, foram feitas também algumas apreensões de objetos que vão passar por perícia.

Uma força com várias instituições de segurança foi montada para acompanhar o caso. Estão envolvidos: Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira - Defron, Delegacia de Polícia de Sete Quedas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Delegacia de Polícia Amambaí e Polícia Científica.

A Polícia Civil antecipou que deve marcar uma coletiva de imprensa assim que possível para explicar a dinâmica do caso.