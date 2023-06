Polícia realiza megaoperação na região norte da capital

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (6) a Operação “Abre-te Sésamo”, em um condomínio residencial invadido em 1994 conhecido como Carandirú, situado no Bairro Mata do Jacinto.

As investigações se iniciaram em agosto de 2022, quando policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia da capital investigavam delitos como furtos e roubos na região do prosa. Durante as investigações, os policiais constataram um centro de criminalidade no condomínio, que além de roubos e furtos, cometiam crimes de maior gravidade, como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e homicídios.

A Operação conta com a participação de 273 Policiais Civis, Policiais Militares do 9ºBPM, Companhia de Canil do Batalhão de Choque, Grupamento Aéreo, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Perícia Técnica e Assistência Social, totalizando 321 servidores.

A operação cumpriu 46 mandados de busca e apreensão no residencial. Mais informações serão repassadas por meio de coletiva de imprensa agendada para às 15h, na Delegacia Geral da Polícia Civil.

A Polícia Civil informou que ao final da operação foi distribuído lanches aos moradores, principalmente para as crianças.