Polícia resgata vítimas de sequestro e criminoso morre em confronto

Três pessoas, vítimas de sequestro e tortura, foram resgatadas pela polícia no bairro Portal Caiobá II. Doiscriminosos foram presos e o terceiro morreu em confronto com o Batalhão de Choque, na tarde desta quinta-feira (4).

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do Batalhão de Choque receberam a informação de um possível sequestro no bairro. Ao chegar no local, os militares encontraram as vítimas, que haviam sido torturadas violentamente pelos sequestradores.

Com informações sobre os criminosos, as equipes do Batalhão de Choque realizaram diligências e prenderam dois indivíduos no bairro Aero Rancho. O terceiro criminoso veio a óbito no bairro Vida Nova após trocar tiros com a guarnição policial.

Foram apreendidas cinco armas na ocorrência