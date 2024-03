Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cinco fuzis e 46 Kg de cocaína em uma operação na tarde desta quinta-feira (14), em Campo Grande (MS).

Durante uma fiscalização de rotina na BR-262, os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão Volvo/Fh 440. O condutor, demonstrando nervosismo, afirmou ter adquirido recentemente a carreta e que havia passado por Corumbá para carregá-la.

Continue Lendo...

Diante das suspeitas, os agentes acionaram o Grupo de Operações com Cães PRF, que realizou uma inspeção minuciosa na carreta. Durante a busca, foram encontrados tabletes escondidos em um compartimento na carroceria do caminhão. No interior, foram descobertos cinco fuzis calibre 5.56mm, 46 Kg de cloridrato de cocaína e 10 carregadores de munição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O motorista, ao ser questionado, informou que tinha como destino o interior de São Paulo, onde entregaria a carga ilegal a uma pessoa desconhecida.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) em Campo Grande.

*Com informações: Polícia Rodoviária Federal MS