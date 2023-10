Polícia Rodoviária Federal flagra ônibus clandestino com cocaína e imigração ilegal

Equipe da PRF fez fiscalização na BR-163 e identificou um ônibus que havia saído de Corumbá com 41 bolivianos, um colombiano e 91 kg de cloridrato de cocaína. O veículo não tinha as licenças para operar e fazia uma viagem com destino a São Paulo.

A droga estava escondida em compartimento oculto e só foi descoberto depois de apoio de cães farejadores. Junto com o ônibus, um empresário dono do veículo fazia a viagem em um carro para escoltar o transporte em ônibus .

A apreensão da droga e a prisão o empresário ocorreu na tarde de quarta-feira (25), em Nova Alvorada do Sul (MS), e foi divulgada somente na tarde desta quinta-feira.

Continue Lendo...

A suspeita sobre a viagem foi despertada nós PRFs porque o empresário abordado ficou nervoso quando foi parado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os estrangeiros faziam a viagem para São Paulo depois de terem saído da Bolívia e embarcarem em Corumbá. Todos os passageiros foram levados para a PF em Dourados para haver a verificação de entrada no país. Ninguém tinha solicitado documentação e vai ser multado. A PF vai dar apoio para a regularização e os estrageiros que não conseguirem comprovar documentação terão que sair do país.

A droga foi apreendida e será periciada. Inquérito foi instaurado para apurar a origem do entorpecente. O empresário foi preso em flagrante e pode responder por tráfico International e promoção ilegal de imigração.

Também foi constatado que nenhum passageiro estrangeiro tinha documentação de entrada no Brasil. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Dourados.