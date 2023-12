Polícia Rodoviária Federal inicia operação de fim de ano em Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (22) a Operação Natal 2023 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. A ação vai até segunda-feira (25) e contará com o reforço na fiscalização, principalmente nos pontos críticos, como o Rodoanel de Campo Grande, a BR-163, e em Dourados e Ponta Porã.

O trabalho integra a Operação Rodovida, que ocorre em todo o Brasil e se estende até fevereiro. O objetivo é reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito.

De acordo com a Chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF/MS, Stéfanie Amaral, uma das entrevistadas do Jornal CBN Campo Grande, desta sexta, é necessário que os condutores sejam conscientes. "Apesar da gente, constantemente, trazer esse assunto à tona permanecem os mesmos comportamentos de risco. O excesso de velocidade é uma das principais infrações que a gente verifica. Ultrapassagens proibidas que ocasionam aquelas colisões frontais, e elas têm grandes chances de causar óbitos, ferimentos graves. Ainda a questão da alcoolemia é muito presente, infelizmente, ainda é um comportamento do condutor dirigir após beber ", afirmou Stéfanie.

Até o momento, houve 1567 acidentes nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul, no ano de 2023, resultando em 179 mortes.

Confira a entrevista na íntegra: