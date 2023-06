Polícia Rodoviária reforça fiscalização em estradas estaduais de pontos turísticos

A partir desta quinta-feira (08), Corpus Christi, até a próxima terça-feira (13), Dia de Santo Antônio - padroeiro de Campo Grande - muita gente vai conseguir emendar uma boa folga em pleno início do mês de junho. De olho nesta situação e com a possibilidade de aumento de fluxo de veículos nas estradas, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) deflagrou a Operação Corpus Christi 2023 nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.

Desde a manhã de hoje, quando teve início a operação, o foco das fiscalizações é na prevenção de acidentes com ações de combate às principais infrações de trânsito como por exemplo dirigir sob o efeito de álcool, realizar ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, condução de veículo sem habilitação, entre outras.

Os pontos de maior atenção estão em rodovias que dão acesso a municípios como: Bonito, Ponta Porã, Distritos de Palmeiras e Piraputanga, tradicionalmente locais procurados por turistas durante o feriado prolongado.

Para atendar a demanda serão utilizadas 18 viaturas, espalhadas nas 11 bases operacionais por todo o estado, além de um efetivo de aproximadamente 90 policiais militares.

Segurança

Para garantir uma viagem segura, antes de colocar o carro na estrada, os militares orientam algumas condutas preventivas.

- Confira as condições e os equipamentos de segurança do veículo - especialmente, pneus, freios, faróis, entre outros;

- Realize o planejamento da viagem, incluindo no roteiro locais de parada para descanso;

- Tenha uma atitude paciente e responsável na direção do veículo, sempre respeitando os demais motoristas e as leis de trânsito.

Em caso de denúncias ou informações o contato do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária é o número 198. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia.