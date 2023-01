Policiais civis de MS vão avaliar o Projeto da Lei Orgânica Nacional da categoria

O Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS) vai realizar nesta semana, entre os dias 25 e 27, uma votação online para saber se a categoria é a favor ou contra o texto do projeto de lei que pretende padronizar em todo o país as ações, direitos e deveres dos Policiais Civis.

O PL nº 1949, de 2007, que institui a Lei Geral da Polícia Civil no Brasil, vai tramitar em regime de urgência no retorno dos trabalhos legislativos da Câmara dos Deputados, em Brasília, conforme decisão do Plenário, no mês passado.

Para o presidente do Sinpol-MS, Alexandre Barbosa da Silva, a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil deve trazer vários benefícios para os trabalhadores do setor.

Saiba os detalhes na entrevista concedida ao Jornal CBN Campo Grande nesta segunda-feira (23).