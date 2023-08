Polícias Civil e Militar realizam mega operação em uma favela de Maracaju.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar de Maracaju, com apoio de unidades de Dourados e de Rio Brilhante, cumpriram esta semana mandados de busca e apreensão na região conhecida como “Poeirinha”, ou 'Favelinha", em uma área de ocupação em Maracaju visando combate ao tráfico de drogas e receptação de produtos furtados.

Para realização da Mega Operação foi necessário também apoio das equipes de Moto patrulhamento do GETAM e equipe do Canil Policial. Ao todo, a ação contou com cerca de 40 policiais.

Essa área de ocupação é considerada a maior área ocupada irregularmente e a mais perigosa da cidade, está localizada atrás da estação ferroviária que atualmente está desativada e era um local abandonado. Nos últimos anos, foram construídos inúmeros barracos no local, todos de forma irregular, e se tornou abrigo de traficantes de drogas, foragidos da justiça e, principalmente, usuários de crack e maconha, tornando-se uma área para a livre compra e venda de drogas e produtos furtados dentro da cidade, segundo a Polícia.

Em muitos barracos foram encontrados cachimbos, papelotes e outros produtos característicos do uso de drogas, bem como objetos de origem duvidosa. Vários suspeitos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju e várias pessoas foram presas por tráfico de drogas.

A Polícia Civil e Polícia Militar de Maracaju informaram que as ações ostensivas na Favelinha serão reforçadas e realizadas de forma reiterada, visando impedir o aumento da criminalidade no local.