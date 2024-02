Política industrial com foco na descarbonização levanta questionamentos

Na coluna CBN Meio Ambiente desta segunda-feira (5), Fernando Garayo comentou sobre o anúncio do Governo Federal destinando R$ 300 bilhões para uma nova política industrial. O objetivo central é priorizar a descarbonização da indústria, destacando-se como um dos quatro eixos principais do programa em desenvolvimento.

No entanto, o colunista aponta que uma análise mais profunda revela preocupações substanciais. A história já registrou experiências mal sucedidas com políticas industriais semelhantes, tanto no Brasil quanto em âmbito internacional.

Confira a coluna na íntegra: