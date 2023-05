Pollon coloca a direita na disputa eleitoral em Campo Grande

O deputado federal Marcos Pollon (PL) anunciou na entrevista concedida hoje ao Jornal CBN Campo Grande a sua pré-candidatura a prefeito da Capital. A participação dele na disputa coloca a pauta bolsonarista no debate eleitoral em 2024. Ele é um defensor das armas, anda armado e dos costumes da família.

Pollon terá o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições em Campo Grande. Já a prefeita Adriane Lopes, que estará se filiando ao PP no dia 1º de junho, vai dividir os bolsonaristas no Estado. Ela tem a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, como principal aliada na disputa pela reeleição.

Isso mostra bolsonaristas contra bolsonaristas na disputa em Campo Grande. Adriane se afastou da família Trad para ganhar vida própria na política integrando outro grupo, liderado por Tereza Cristina. Ela foi vice-prefeita de Marquinhos Trad (PSD).

