Ponta Porã assume presidência da União dos secretários municipais de Educação do MS

Ponta Porã ocupará a presidência da Undime-MS (União dos Dirigentes Municipais em Educação do Mato Grosso do Sul) através da professora Mirta Landolfi, secretária municipal de Educação, sucedendo o presidente Guerino Perius, que pediu afastamento por questões de saúde.

A professora Mirta Landolfi enfatiza o apoio do prefeito Eduardo Campos (PSDB) que tem tido um olhar especial para a educação em Ponta Porã, estabelecendo metas e garantindo a qualidade do ensino no município em todos os aspectos, desde a parte administrativa, didática e notadamente na qualificação dos profissionais em educação.

Dentro da programação, a secretária de Educação de Ponta Porã, Professora Mirta Eloiza L. Salinas mediou a mesa redonda tendo como tema central “Gestão de pessoas na escola: caminhos para uma liderança que faz acontecer”, tendo como palestrante professor Mestre Júlio Furtado.

Ponta Porã ocupará a função de forma inédita. É a primeira vez que o município presidirá a entidade em seus 18 anos de fundação. A Undime é uma associação civil sem fins lucrativos quem tem por incumbência articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social.

A entidade tem como objetivo propiciar aos dirigentes municipais de educação e equipes técnicas formação e orientação para que possam implementar e gerir as políticas públicas educativas que garantam o desenvolvimento físico, social, econômico, político e cultural de crianças, adolescentes, jovens e adultos nos municípios.

Além dos secretários municipais de todo o Mato Grosso do Sul, representantes de diversos segmentos da área educacional prestigiaram o Fórum, dentre os quais o secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher.

O 14º Fórum Estadual Extraordinário teve como tema central “Educação Municipal: cenários e desafios atuais”, aconteceu de 20 a 22 de março em Campo Grande.