Ponta Porã avança com obras do Contorno Viário Sul para melhorar a mobilidade urbana

A cidade de Ponta Porã está presenciando um marco importante em sua infraestrutura com as obras de pavimentação do Contorno Viário Sul. Essa conexão estratégica tem como objetivo desviar o tráfego de veículos pesados do centro da cidade, proporcionando uma melhoria na mobilidade urbana.

As obras estão sendo realizadas em duas frentes de trabalho, que estão em pleno andamento, para conectar a BR-463 à Rua Guia Lopes. Com uma extensão de pouco mais de 13 quilômetros, esse trecho está recebendo investimentos de cerca de R$ 66 milhões.

"Essa obra é de grande importância, pois irá promover a reorganização urbana de Ponta Porã, além de proporcionar maior segurança no trânsito. É uma ação aguardada há décadas pelos moradores da cidade", destaca Hélio Peluffo, Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística.

As obras do Contorno Viário Sul de Ponta Porã estão sendo executadas pela Prefeitura Municipal, com recursos do Governo do Estado, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e da Seilog.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, responsável pela fiscalização do serviço realizado pelas empresas contratadas, os trabalhadores estão envolvidos na terraplanagem e nivelamento das pistas. Além da pavimentação, também está sendo realizada a ampliação da ponte de concreto sobre o Córrego São Vicente, no trecho do Contorno Viário Sul.