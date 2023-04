Ponta Porã e Pedro Juan Caballero travam guerra contra o Aedes aegypti

O Brasil e o Paraguai estão mais inidos por meio das instituições sanitárias. E a união entre os dois países é uma guerra declarada contra o mosquito Aedes aegypti. A Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Porã participou do “Mutirão na Fronteira. Brasil e Paraguai juntos contra o Mosquito”, na manhã desta quinta-feira (20).

A iniciativa de unir Ponta Porã e Pedro Juan Caballero partiu da Universidade Uninorte e foi aceita pelas autoridades sanitárias do Departamento de Amambay e município de Pedro Juan Caballero. A ação conjunta para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti foi realizada na Linha Internacional entre Brasil e Paraguai, na região central das duas cidades.

O mosquito Aedes agypti é o transmissor da dengue, zika e chicungunya. O Paraguai e o município de Pedro Juan Caballero viveram uma explosão de casos de chicungunya nos primeiros meses de 2023. Para conter o avanço e evitar o aumento de casos no lado brasileiro, diariamente os agentes de combate a endemias estão visitando o comércio na área do centro da cidade, além de bairros e distritos.

O secretário de saúde do município, Patrick Derzi, destacou a importância do trabalho em conjunto e a união dos dois municípios de fronteira. “Essa ação em conjunto entre os servidores da saúde de Pedro Juan Caballero, Ponta Porã e alunos da Universidade Uninorte tem objetivo de realizar um mutirão internacional para cuidar da saúde da fronteira, diminuir os casos da dengue e chicungunya, eliminar os criadouros do mosquito. No dia de hoje, os agentes dos dois países estarão realizando visitas no comércio e nas residências pedindo conscientização da população para que todos façam a sua parte. Nosso objetivo é cuidar da saúde da fronteira”, declarou.