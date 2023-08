Ponta Porã forma novos agentes de saúde

Em uma cerimônia realizada na terça-feira (29) no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez, a Prefeitura de Ponta Porã, através da secretária Municipal de Saúde, realizou o evento de conclusão do curso “Programa Saúde com Agente.

O Programa Saúde com Agente foi criado para fortalecer a política de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da formação ampla dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE). Trata-se do maior programa de formação técnica na área de saúde, no formato híbrido, metodologia na qual os participantes vivenciam o processo de aprendizagem por meio das modalidades presencial e a distância, de forma integrada.

O “Saúde com Agente” é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O programa reforça a valorização dos agentes que desempenham papel relevante como educadores para a população na saúde, resultando em maior atuação na prevenção e no cuidado das pessoas. O objetivo é de que os profissionais tenham um olhar apurado sobre informações coletadas nas residências e assim tenham conhecimento e capacitação para melhor orientar os pacientes que venham a necessitar de atendimento.

Continue Lendo...

O Prefeito Eduardo Campos participou da cerimônia e destacou o empenho de todos os agentes no curso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É louvável a dedicação que os agentes comunitários de saúde tem com a população e com o bom cumprimento de suas missões. Essa capacitação e formação técnica, é mais um investimento primoroso de cada um de vocês. Essa preocupação em adquirir mais conhecimento, em se capacitar para melhor atender a população, demonstra o quanto esses profissionais são esforçados e preocupados em levar aos seus pacientes, um atendimento humano e capaz de aumentar ainda mais a saúde daqueles que estão precisando, ou precisarão de atendimento. Parabéns a todos, pelo esforço, pela dedicação, pelo profissionalismo e pelo amor em levar um atendimento digno a quem precisa”, declarou Eduardo Campos.

O Secretário Municipal de Saúde do município, Dr Patrick Derzi, afirmou que a formação desses agentes vai beneficiar muito a população de Ponta Porã e vai ampliar a qualidade de atendimento.



“Esse é um curso que capacita e prepara melhor os agentes de saúde, para poder atender ainda melhor a população. Foram dez meses de curso, com aulas online, aulas teóricas e práticas, onde aos agentes puderam aprender novas técnicas que aumentam a qualidade no atendimento a população. Os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, são os profissionais que entram na casa das pessoas, onde muitas vezes um médico ou outro profissional de saúde não conseguem entrar. E os agentes agora estão mais preparados para os atendimentos. A gestão ganha por ter melhores profissionais e a população está ganhando por ter um melhor atendimento com esses técnicos que estão se formando agora”, afirmou Patrick Derzi.