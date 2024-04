Ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá terá interdição para concretagem

A partir das 17h do próximo sábado (13), a ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262 em Corumbá, será interditada para a concretagem da obra de recuperação. A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) informa que a interdição terá duração de 12 horas, com liberação do tráfego prevista para as 5h da manhã de domingo (14).

“Compreendemos que essa interdição pode impactar as atividades cotidianas, especialmente empresas de transporte coletivo e de cargas, assim como os moradores que dependem da ponte para se locomover. Por isso, solicitamos a compreensão de todos para que se programem adequadamente para este curto período de interdição”, pontua o titular da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), Hélio Peluffo Filho.

Continue Lendo...

A Agesul ressalta que, em casos de extrema necessidade, como o trânsito de ambulâncias, a passagem pela ponte poderá ser liberada mediante acompanhamento de veículos de apoio designados. A equipe da Agesul estará no local para garantir a segurança e o suporte durante a travessia.

O secretário Hélio Peluffo Filho reforça o compromisso do Governo do Estado em manter a comunidade informada sobre o andamento da obra. "Estamos comprometidos em fornecer atualizações regulares sobre o progresso das obras e em manter uma comunicação transparente com a comunidade", finaliza.

*Com informações da Agesul