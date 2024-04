Ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá vai receber 1ª etapa de concretagem

A primeira etapa de concretagem na obra de recuperação da Ponte sobre o Rio Paraguai, em Corumbá, na BR-262, será feita no próximo sábado (13), com interdição pelo período de 12 horas, com início às 17h e liberação às 5h do domingo (14).

“Compreendemos que essa interdição pode impactar as atividades cotidianas, especialmente empresas de transporte coletivo e de cargas, assim como os moradores que dependem da ponte para se locomover. Por isso, solicitamos a compreensão de todos para que se programem adequadamente para este curto período de interdição”, pontua o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Hélio Peluffo Filho.

O secretário destaca ainda que a interdição é necessária para o pleno restabelecimento estrutural da ponte, e que a escolha pelo serviço no período noturno se deu com intuito de reduzir o impacto para a população, uma vez que o tráfego de veículos é menos intenso no horário em que ponte será fechada para o trabalho de concretagem.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) assegura que casos de extrema necessidade, como o trânsito de ambulâncias, serão atendidos e poderão ser liberados para atravessar a ponte, acompanhados por veículos de apoio designados, garantindo a segurança e o suporte adequado durante a travessia.

“Estamos comprometidos em fornecer atualizações regulares sobre o progresso das obras e em manter uma comunicação transparente com a comunidade”, finaliza o secretário.

*Com informações da Seilog/Agesul