Pontes de madeira serão substituídas por concreto em Rio Verde e Coxim

Visando melhorias para os residentes e trabalhadores das áreas rurais de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado está progressivamente substituindo antigas pontes de madeira por modernas estruturas de concreto em diversas localidades. Atualmente, mais de 30 contratos estão ativos na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) para a execução destas importantes empreitadas.

Foram formalizados dois novos acordos para a construção de quatro pontes, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS). Estas construções irão beneficiar as cidades de Rio Verde, no Mato Grosso, e Coxim.

No contexto de Rio Verde, as novas travessias em concreto armado serão erguidas ao longo de rodovias vicinais, especificamente a Ponte Cabeceira Córrego Fundo e a Ponte Grota Córrego Fundo. Ambas serão instaladas na via de acesso à Serra Pindaivão e terão dimensões de 20 metros de comprimento por seis metros de largura.

Quanto a Coxim, também serão construídas pontes em concreto armado em estradas vicinais. Uma das pontes atravessará o Córrego Matinha, com 20 metros de comprimento por seis metros de largura, enquanto a outra abrangerá o Córrego Onça, com extensão de 49,6 metros por seis metros de largura.

A soma dos esforços para concretizar as construções em Rio Verde e Coxim totaliza um investimento de R$ 6,1 milhões, representando um compromisso significativo do governo em aprimorar a infraestrutura local.