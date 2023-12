População de Dourados terá vacina contra a dengue disponível nos postos de saúde

Uma parceria público-privada entre a Prefeitura de Dourados, município a 230 quilômetros de Campo Grande-MS, e o laboratório japonês Takeda pretende imunizar 150 mil pessoas contra a dengue. A secretaria municipal de Saúde (Sems) já recebeu as primeiras 90 mil doses da vacina para começar a campanha, prevista para a primeira semana de janeiro/24.

Nesta sexta-feira (15), o prefeito Alan Guedes anunciou oficialmente que a vacinação terá início no próximo dia 3 e vai atender pessoas com idades entre 4 e 60 anos. O município de Dourados registrou cinco mortes por dengue em 2023, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MS, e será o primeiro do Brasil a realizar a vacinação em massa contra a doença.



“A vacina Qdenga já está aprovada pela Anvisa e na rede privada há alguns meses. O laboratório entendeu que Dourados oferece as condições necessárias para essa ação em massa, como pudemos ver no trabalho realizado durante a vacinação contra a covid-19 que agora esperamos repetir com sucesso nessa que é a maior intervenção em saúde coletiva do município”, informou Guedes.

Continue Lendo...

O secretário de saúde Waldo Lucena explicou que a contrapartida do município na parceria com o laboratório japonês será o envio de dados para o estudo técnico sobre a dengue. "O que eles querem é que a gente informe o sistema oficial de monitoramento para que a pesquisa continue, o que, normalmente, nós já fazemos”, disse o secretário

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Sems, o pedido para a parceria foi encaminhado há pouco mais de três meses para os técnicos japoneses. "Para minha surpresa, 16 dias depois veio a resposta que eles aceitariam. Nós temos a expertise adquirida durante a pandemia da covid-19 de vacinar uma população inteira, além de termos algumas características, como número de casos de dengue considerável e de população específica”, disse Lucena.

A vacina é a mesma encontrada na rede privada, a Qdenga, e o ciclo completo de imunização é atingido com duas doses. Nos ensaios clínicos, a Qdenga apresentou ter eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo, após 12 meses da segunda dose. A vacina também reduziu as hospitalizações em 90%.



Segundo o laboratório Takeda, a vacina Qdenga garante imunização contra a dengue por até cinco anos. “Até lá esperamos ter a vacina fazendo parte do Plano Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, para que todos sigam protegidos”, concluiu o secreetário.

Campanha

A campanha de vacinação contra a dengue começa no dia 3 de janeiro, com a distribuição dos imunizantes para todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Dourados, nas áreas urbana e rural, nos distritos e nas reservas indígenas.

Unidades móveis de vacinação também serão direcionadas, de forma estratégica, para atender trabalhadores de grandes empresas e do comércio.