População de rua recebe mutirão de serviços de saúde e cidadania

O mutirão “Pop Rua Jud Pantanal” oferece atendimento gratuito à população em situação de rua de Campo Grande, por meio da ação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e Justiça Federal em Mato Grosso do Sul (JFMS).

Entre os dias 6 e 8 de março, mais de 20 Instituições parceiras do projeto levarão diversos serviços a este público, sempre das 9 às 17 horas, na Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias de Campo Grande.

Nestes três dias, a população de rua terá acesso a serviços de saúde, assistência social, cidadania e orientações jurídicas e profissionais, como emissão de documentos, solicitação de benefícios assistenciais e previdenciários ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), entre muitos outros.

Serão disponibilizados também cursos profissionalizantes, alimentação, assistência e orientações psicológicas aos cidadãos.

Confira mais informações na entrevista da Rádio CBN CG à juíza federal de Mato Grosso do Sul, Monique Marchioli Leite.

Serviço

O atendimento da população de rua ocorre entre os dias 6 e 8 de março, das 9h às 17h, na Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (antigo CETREMI).

O endereço é rua Jornalista Marcos Fernandes, s/nº, Jardim Veraneio/Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS).

Participantes

Os órgãos que integram o “Pop Rua Jud Pantanal” são:

Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3);

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul (JFMS);

Prefeitura Municipal de Campo Grande;

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul;

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS);

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS);

Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT24R/MS);

Procuradoria-Geral Federal/Advocacia Geral da União (PGF/AGU);

Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul (DPE/MS);

Defensoria Pública da União (DPU);

Ministério Público Federal (MPF);

Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS);

Exército Brasileiro - Comando Militar do Oeste (CMO);

Receita Federal Polícia Federal Caixa Econômica Federal (Caixa);

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais de Mato Grosso do Sul (Arpen/MS);

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS);

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/MS);

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/MS);

Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM).