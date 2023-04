População em situação de rua recebe cobertores

As temperaturas começam a ficar mais amenas – uma das características do outono, período de transição entre o verão e o inverno. Quem mais sente na pele as mudanças na temperatura é a população mais vulnerável, sobretudo quem vive em situação de rua, por isso as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social realizam abordagens e entrega de cobertores a estas pessoas. O trabalho começou e ocorre, inclusive, nas unidades de acolhimento.

Segundo a Prefeitura, as equipes se revezam nos plantões e percorrem as sete regiões da capital, todos os dias da semana, incluindo feriados, atendendo às ocorrências e chamados da população.

O Governo do Estado também realiza ações com foco na Assistência Social. Nesse sentido vai adquirir 100 mil cobertores para repassar aos municípios, a compra será realizada com recursos do Fundo de Investimento Social. A quantidade de itens será maior em relação ao ano passado, e os 20 mil cobertores extras serão destinados para atender famílias indígenas aldeadas, que recebem a cesta de alimentos do Governo do Estado.

Segundo o governo, a partilha dos cobertores vai atender todos os municípios. Campo Grande vai receber 14.534 unidades; Dourados 5.052 unidades e Três Lagoas 3.038 unidades, sendo municípios que estão entre os que vão receber mais cobertores.

* Com informações Prefeitura de Campo Grande e Governo de MS