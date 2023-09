População pode atualizar cartão de vacina na Capital, neste sábado e domingo

Neste sábado (09) e domingo (10), será realizado o plantão de vacina em Campo Grande. O serviço começa no sábado, a partir das 7h até as 17h nas unidades de saúde: UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto, USF Moreninhas, UBS Caiçara, UBS Coronel Antonino e USF São Francisco, sem intervalo para o almoço. Além das seis unidades de saúde, também há outros dois pontos itinerantes a partir das 10h: no Shopping Norte Sul até as 18h e no Bosque dos Ipês até as 17h.

No domingo (10), as vacinas estarão disponíveis apenas nos dois pontos volantes instalados nos shoppings, desta vez, com horários diferentes. No Norte Sul Plaza a vacinação começa às 11h e vai até 19h, enquanto no Bosque dos Ipês será das 10h às 17h, como nos outros dias.

Neste dias serão aplicados todos os imunizantes que fazem parte da rotina de vacinação das crianças e dos demais públicos, como febre amarela, pentavalente – que protege contra coqueluche, tétano, influenza B, Hepatite B e difteria – e a tríplice viral – que é eficaz contra sarampo, rubéola e caxumba.

A estratégia, com os plantões de vacinação, tem o objetivo de ampliar a disponibilidade de horário para atender especialmente crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes.