População pode tirar dúvidas sobre a declaração do imposto de renda gratuitamente

Os contribuintes brasileiros devem ficar atentos ao prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2023. Até 31 de maio, deve acertar as contas com o leão quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 ou recebeu em 2022 rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil.

E para auxiliar a população neste processo muitas vezes não tão simples, a Escola de Administração e Negócios por meio do Núcleo de Assistência Contábil e Fiscal (NAF), oferece plantão tira-dúvidas gratuito para pessoas físicas, até 29 de maio.

Os interessados devem encaminhar as dúvidas para o e-mail: nafcc.esan@ufms.br. As respostas são encaminhadas em até 48 horas. Os atendimentos são realizados por estudantes do curso de Ciências Contábeis, supervisionados pelos professores.

Serão atendidas pessoas físicas que tiveram rendimentos tributáveis igual ou inferior a R$ 43.632 em 2022, além de estudantes e técnicos-administrativos da UFMS.

O NAF é uma atividade de extensão do curso de Ciências Contábeis que tem como objetivo a orientação contábil e fiscal pelos estudantes a pessoas físicas, bem como a microempresas, microempreendedores individuais e entidades sem fins lucrativos.

*Com informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul